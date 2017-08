The Evil Within 2 - Erfinder Shinji Mikami rät den einfachsten Schwierigkeitsgrad zu wählen

Nicht nur die spielerische Freiheit soll in The Evil Within 2 deutlich höher ausfallen, auch der Schwierigkeitsgrad wird es in sich haben. Erfinder Shinji Mikami rät dazu den Casual-Schwierigkeitsgrad zu wählen.

Einfach werdet ihr es in dem Horror-Titel The Evil Within 2 sicher nicht haben. Tatsächlich soll der Nachfolger sogar so hart ausfallen, dass sogar Franchise-Erfinder Shinji Mikami zu dem einfachsten Casual-Schwierigkeitsgrad rät.

Dies hat der Entwickler gegenüber der japanischen Zeitschrift Famitsu (via Siliconera) verraten. Spieler, die eine wahre Herausforderung suchen, sollten sich mit "Survival" und "Nightmare" perfekt anfreunden können. Unklar ist jedoch, ob Mikami mit dem Ratschlag lediglich Anfänger meint oder auch fortgeschrittene Spieler, die bereits den ersten Teil gespielt haben.

Bedenkt man aber, dass die Entwickler erst vor kurzem auf dem offiziellen Blog The Evil Within 2 ein hohes Maß an spielerischer Freiheit eingeräumt haben, könnte diese Behauptung für die meisten Spieler zutreffen. Schließlich macht es durchaus Sinn den Schwierigkeitsgrad anzuheben, wenn die Spieler selber entscheiden können wie sie Spielen, Craften und Skillen möchten, um so eine richtige Herausforderung vorgesetzt zu bekommen.

Seitenauswahl

Infos zu The Evil Within 2