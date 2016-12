EVE Online ist nicht bekannt dafür, ein super simples Sci-Fi-MMO zu sein, welches sofort für alle neuen Spieler verständlich ist. Damit die Flut an frischen Mitgliedern der Community diese Hürde besser überwinden kann, schraubt das Entwicklerteam CCP weiter an den ersten Stunden im Spiel.

Der Nachteil einer riesigen, offenen Welt mit schier unendlichen Möglichkeiten? Ebene jene offene Welt mit unendlichen Möglichkeiten überfordert neue Spieler gerne mal, sodass sie bereits nach wenigen Minuten oder Stunden den Versuch beenden, sich in die Materie reinzufuchsen. Diese Problematik hat auch das Entwicklerstudio CCP für ihr Weltraum-MMO EVE Online erkannt und geht dagegen aktuell massiv vor - die vielen neuen Spieler seit der Umstellung auf Free2Play muss man schließlich halten können.

So wird im jüngsten Patch nicht nur an der Spielmechanik selbst gefeilt, sondern werden Erklärungen die Schlachten und Schiffe betreffend weiter ausgeführt. Welches Raumschiff passt wann? Wie habe ich mich zu verhalten. All das und noch mehr ist Teil einer Serie, die das Entwicklerstudio nach und nach einbaut, damit keine unnötigen Wissenshürden den Spielspaß trüben.

