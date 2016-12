EVE Online bereiste in seinem gewaltigen Universum schon viele entfernte Planeten, steht jetzt aber wohl vor einem der größten Schritte aller Zeiten - dem Sprung auf Free2Play. Heute ist es soweit und die Entwickler bitten um viel Geduld in der ersten Zeit. "Never play on patchday".

Die Zeichen für EVE Online stehen auf Veränderung. Nicht nur das Bezahlmodell wird umgekrempelt - nahezu alles im Spiel selbst erhält mit dem neuesten Update Ascension in irgendeiner Form eine Anpassung an das aktuelle Zeitgeschehen im Sci-Fi-MMO vom Entwicklerstudio CCP. So ist es nur mehr als verständlich, dass das Team hinter dem Spiel im unten verlinkten Development Update vom gestrigen Tage darüber spricht, dass in der kommenden Zeit mit kleineren und größeren Problemen gerechnet werden muss.

Dennoch ist man intern natürlich extrem gespannt auf die nächste Zeit und ist froh, mit diesem wichtigen Schritt neue Spieler in einem der ältesten noch immer aktiv gespielten MMOs unserer Tage begrüßen zu dürfen. Wir werden genauestens beobachten, wie sich EVE Online in den kommenden Wochen und Monaten schlagen wird. Das Universum des Spiels ist (nahezu) bereit. Viel Spaß beim Video!

