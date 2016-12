EVE Online - Künstliche Intelligenz des Spiels wird deutlich verbessert

Obwohl das Sci-Fi-MMO EVE Online hauptsächlich von Spielern gelenkt wird und die Community für brachiale Schlachten zuständig ist, gibt es im Titel vom Entwicklerstudio CCP natürlich trotzdem einige NPCs. Diese werden in Zukunft noch besser.

Brandneue KI-Systeme verspricht das Team Phenomenon vom Entwicklerstudio CCP für das Online-Rollenspiel EVE Online. Damit will man erreichen, dass der Weltraum im Sci-Fi-Epos noch lebendiger wirkt, Angriffe auf Computergegner schwerer werden und sich Interaktionen mit der künstlichen Intelligenz deutlich authentischer anfühlen.

Im untenstehenden Video sprechen die Entwickler hinter der neuen KI-Technik über den Prozess der Entwicklung, über kommende Anpassungen an den Defender Missiles und die in der Entwicklung befindlichen Änderungen auch daran, was das Auftreten und Vorkommen der künstlichen Intelligenz angeht. 2017 will man konsequent an diesem Feld arbeiten, das Team Phenomenon hat dabei alle Freiheiten.

Riesige Zitadelle in einer gewaltigen Schlacht zerstört

Wir wir vor kurzer Zeit schon berichtet haben, gab es in der Zwischenzeit ganz andere News aus dem Sci-Fi-MMO: Eine gewaltige Zitadelle reisigen Ausmaßes wurde durch eine von Spielern generierte Schlacht zerstört. Sehenswert!

Infos zu EVE Online

