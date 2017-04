eSports - Gaming als ernstzunehmender Sport?

In der heutigen Ausgabe von Talking Games sprechen wir über die Zukunft des eSports. Wie wird sich der Hype um den digitalen Wettkampf weiterentwickeln? Das und mehr thematisieren wir heute mit unseren Gästen im PlayNation TV-Studio.

Wir haben Wochenende und tolles Wetter, Grund genug also, einmal sportlich tätig zu werden und an den freien Tagen kräftig zu trainieren. Doch nicht jeder Sportler tut dies mit eigener Körperkraft oder Hilfsgeräten, manche brauchen dafür einfach nur die heimische Tastatur und eine handliche Maus. Wir reden natürlich vom eSport, denn genau das ist heute bei Talking Games unser Thema!

Mal ehrlich, wer hätte vor zehn Jahren gedacht, dass Gaming mal so ein Spektakel werden und solche Ausmaße annehmen würde? Der digitale Wettkampf ist beliebter denn je, füllt mit Leichtigkeit ganze Hallen, auch wenn die Frage, ob es sich beim eSport denn nun um einen ernstzunehmenden Sport handelt, doch noch recht umstritten ist.

Wo liegt die Zukunft des eSports?

Gemeinsam mit Andy, dem Inhaber der ersten eSport- und Gaming-Bar in Köln, Ben und Angelo, der einigen hier wohl besser als aSmoogl bekannt sein dürfte, überlegt unser Moderator Dennis heute, wie sich die Zukunft des digitalen Wettkampfs gestalten könnte. Außerdem sprechen wir mit den Experten über den Overwatch League Trailer auf Deutsch und die LCS LoL in 2017! Unsere gesammelten Ergüsse findet ihr in unserer Video-Rubrik:

