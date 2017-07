ESL One - Viertelfinale beginnt in Köln

In Köln geht das CS:GO-Turnier in das Viertelfinale. Acht Teams kämpfen in der Lanxess-Arena nun um den Sieg und den Löwenanteil des Preisgelds.

Von anfangs 16 Teams sind nur noch acht übrig: Die ESL One Cologne 2017 erreicht in der Kölner Lanxess-Arena das Viertelfinale.

Am gesamten Wochenende kämpfen die acht Mannschaften um den Einzug in das große Finale und den letztendlichen Sieg. Der Gewinner erhält einen Löwenanteil des Preisgelds von 250.000 US-Dollar.

Einzug in das große Finale

Alle Spiele werden im Best-of-3-Modus abgehalten - wer zuerst zwei Maps gewinnt, sichert sich den Einzug in die jeweils nächste Runde. Das Finale ist ein umfangreicheres Best-of-5, bei dem es um drei zu gewinnende Maps geht.

Hier ist der Zeitplan für das Viertelfinale der ESL One Cologne:

10:00 - Natus Vincere vs. G2

13:50 - NiP vs. Cloud9

17:40 - FaZe vs. Liquid

21:30 - OpTic vs. SK

Seitenauswahl

ESL One - Drops - So erhaltet ihr gratis CS:GO-Items Zur ESL One Cologne gibt es Item-Drops in Counter-Strike: Global Offensive. Diese könnt ihr entweder erhalten, wenn ihr den Live-Stream der ESL One Cologne seht oder die Spiele direkt in ...