ESL One - SK Gaming gewinnt großes Finale

In Köln wurde am gestrigen Abend der Sieger der ESL One Cologne 2017 entschieden. Die Brasilianer von SK Gaming konnten sich deutlich gegen die US-Amerikaner von Cloud9 durchsetzen.

Zwei Jahre hintereinander: Die brasilianische Mannschaft SK Gaming konnte das Finale der ESL One Cologne 2017 für sich entscheiden. Mit einem deutlichen 3:0 setzte sich das Team um Ingame-Leader Gabriel 'FalleN' Toledo gegen die US-Amerikaner von Cloud9 durch.

Gespielt wurde im Best-of-5-Format: Das Team, das als erstes drei Karten für sich entscheidet, erhält den Gesamtsieg des Spiels. Während die erste Map Cobblestone vergleichweise deutlich zu Ende ging, wurden Train und Inferno deutlich spannender.

Die Maps liefen folgendermaßen ab:

Bereits bei der ESL One Cologne 2016 konnte SK Gaming als Sieger davonschreiten - auch, wenn es sich damals noch um ein CS:GO-Major handelte. Die Brasilianer erhalten 100.000 US-Dollar Preisgeld, Cloud9 erhält als zweitplatziertes TEam immerhin noch 40.000 US-Dollar.

