ESL One - Halbfinale bricht in Köln an

In Köln geht das CS:GO-Turnier ESL One in das Halbfinale. Nur noch vier Teams kämpfen in der Lanxess-Arena nun um den Sieg und den Löwenanteil des Preisgelds.

Von anfangs 16 Teams sind jetzt gerade einmal vier übrig: Die ESL One Cologne 2017 erreicht in der Kölner Lanxess-Arena das Halbfinale.

Am gesamten Wochenende kämpfen acht Mannschaften um den Einzug in das große Finale und den letztendlichen Sieg. Der Gewinner erhält einen Löwenanteil des Preisgelds von 250.000 US-Dollar. Im Halbfinale sind gerade einmal vier Teams übrig: Natus Vincere, SK Gaming, FaZe und Cloud9.

Einzug in das große Finale

Alle Spiele werden im Best-of-3-Modus abgehalten - wer zuerst zwei Maps gewinnt, sichert sich den Einzug in die jeweils nächste Runde. Das Finale ist ein umfangreicheres Best-of-5, bei dem es um drei zu gewinnende Maps geht.

Hier ist der Zeitplan für das Halbfinale der ESL One Cologne:

16:00 - Natus Vincere vs. Cloud9

19:50 - FaZe vs. SK Gaming

Seitenauswahl

