ESL Meisterschaft - Deutschlands beste Gamer jagen mit Gillette die Frühlings-Trophäe

Bei der ESL Frühlingsmeisterschaft in Düsseldorf zählt für Deutschlands beste Gamer jeder Knopfdruck: Am Wochenende müssen die Spitzenspieler alles geben, um die begehrteste Esports-Trophäe des Landes zu gewinnen. Erstmals sind auch die Rasurspezialisten von Gillette mit dabei und geben zusammen mit einem echten Profi exklusive Einblicke hinter die Kulissen des Events. Gemeinsam wird geklärt, wer das Zeug hat, Deutscher Meister zu werden! Bezahlte Kooperation mit GilLette

Die ESL Meisterschaft sucht auch in diesem Jahr die besten Gamer des Landes: Auf dem Frühlingsturnier kämpfen die talentiertesten Esports-Athleten um die begehrteste Trophäe Deutschlands und beweisen, dass sie zur absoluten Spitzenklasse gehören.

In insgesamt drei adrenalingeladenen Disziplinen messen die Esportler ihr Talent und stellen sich ihren Kontrahenten, die alle nur ein Ziel vor Augen haben: Deutscher Meister zu werden! Dabei zählt wie immer ein messerscharfes Auge für Details, oberste Präzision und die brennende Leidenschaft fürs Spiel – wer daraus die perfekte Kombination erwirkt, wird am Ende des Turniers glorreich aus dem Kampf hervorgehen.

Der Weg zum Siegespodest wird für die Spieler selbstverständlich kein Spaziergang, denn schon im Vorfeld der Finalspiele mussten sie sich in nervenzerreißenden Partien eine Schlacht abliefern. Einige sind zum ersten Mal dabei, andere gelten als waschechte Veteranen des Esports. Die ESL Meisterschaft gilt nicht umsonst als äußerst prestigeträchtig: In 16 Jahren wurden in 37 Saisons mehr als 3,1 Millionen Euro Preisgeld ausgelobt!

Action, Spaß und Spannung bei der ESL Frühlingsmeisterschaft

Die ESL Frühlingsmeisterschaft findet dieses Wochenende (07. und 08. April 2018) im Castello in Düsseldorf statt und verspricht actiongeladene Kämpfe vor atemberaubender Kulisse! Tausende Zuschauer können live vor Ort erleben, wie ihre Idole um die Auszeichnung als Deutschlands beste Gamer kämpfen. Informationen zu den Tickets findet ihr hier!

Am Samstag werden die Meister in League of Legends und FIFA 18 gekürt, am Sonntag folgt das Turnier in Counter-Strike: Global Offensive. Als populärste Disziplin gilt traditionell League of Legends, denn als größter Esports-Titel der Welt vereint die MOBA koordiniertes Teamplay mit individuellem Talent und begeistert damit Millionen Fans weltweit.

In Deutschland kann eine große Fangemeinde die ESL Meisterschaft kaum noch abwarten, immerhin darf in diesem Jahr mit einem besonders spannenden Finale gerechnet werden: Aufsteiger Black Lion darf zum ersten Mal auf die Trophäe hoffen, die Veteranen EURONICS Gaming, Mysterious Monkeys und aktueller Meister SPGeSports bieten jedoch harte Konkurrenz. Folgt dennoch die große Überraschung zum Abschluss der Saison?

Newcomer und Veteranen kämpfen um die Trophäen

Am Samstag wird zunächst in zwei Halbfinals entschieden, wer in das große Finale einzieht. In der Endrunde geht es für Teams jedoch mehr als nur den Titel als Deutscher Meister: Der Sieger darf sich über einen weiteren Startplatz im neuen Europapokal von League of Legends-Entwickler Riot Games freuen! Die Paarungen sehen am Samstag folgendermaßen aus:

1. Halbfinale: EURONICS Gaming gegen Black Lion

2. Halbfinale: SPGeSports gegen Mysterious Monkeys

Auch in FIFA 18 können sich die Spieler neben dem Löwenanteil des Preisgeldes in Höhe von 10.000€ auch noch über eine internationale Qualifikation freuen. Der Sieger erhält einen Startplatz in den von Entwickler Electronic Arts ausgerichteten FIFA 18 Global Series Playoffs, die ab Mai stattfinden und den Weg zur Weltmeisterschaft ebnen. So sehen die Paarungen am Samstag aus:

1. Halbfinale: TheStrxnger gegen Cihan

2. Halbfinale: Eisvogel7 gegen TimoX

In CS:GO treten am Sonntag EURONICS Gaming gegen PANTHERS Gaming sowie ALTERNAT aTTAX gegen DIVIZON an. Altmeister Planetkey Dynamics schaffte es leider nicht zu den Finalspielen.

Ein scharfer Partner für scharfe Partien: Gillette

Auf ihrem Weg zur Esports-Spitze Deutschlands werden die Profis von einem Partner begleitet, der sie in sämtlichen Belangen unterstützt: Gillette wird als Spezialist für Männerrasuren mit am Start sein und erstmals als Sponsor der ESL Meisterschaft dienen. Die besten Spieler werden, unterstützt durch die Traditionsmarke, ihre Gegner in den Spielen rasieren!

Gillette möchte jedoch nicht nur den Profis, sondern auch den Zuschauern zeigen, wie sich ein glorreicher Sieg anfühlt. Star-Kommentator und League of Legends-Experte Nico „Sola“ Linke berichtet als Gillette-Reporter von der ESL Meisterschaft. Dabei entführt er die Fans hinter die Kulissen der deutschen Esports-Königsklasse und erläutet die Faszination des kompetitiven Gamings. Zusammen mit Gillette können sich alle Spieler also auf einige spannende Matches freuen!

Mit Gillette zur ESL Frühlingsmeisterschaft

Zusammen mit Gillette könnt ihr übrigens Teil des größten Esports-Turniers in Deutschland sein und die Teams vor Ort anfeuern! Wir verlosen in Kooperation mit den Rasurexperten 1x2 Tickets für die ESL Frühlingsmeisterschaft sowie ein exklusives Gillette Goodiebag. Darin enthalten sind der Gillette Styler, perfekt geeignet beim richtigen Feinschliff der Rasur, und der Gillette Fusion5 Proglide, der dank seiner innovativen Flexball™-Technologie eine besonders geschmeidige und feine Rasur bietet.

Besucht dafür einfach unsere Facebook-Seite und schreibt uns in die Kommentare, welches Team seine Gegner mit Leichtigkeit und Eleganz rasieren wird. Das Gewinnspiel läuft noch bis heute Abend und endet somit am 05. April 2018 um 23:59 Uhr. Der Gewinner wird von uns in den Kommentaren informiert. Viel Glück!

Transparenzhinweis: Dieser Artikel entstand in Zusammenarbeit mit Gillette. Es handelt sich um eine bezahlte Kooperation.