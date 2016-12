Team 17 spendiert The Escapists passend zur besinnlichen Weihnachtszeit ein kostenloses Inhaltsupdate. Das Ganze heißt Jingle Cells und könnte uns die Wartezeit auf den Nachfolger des Indie-Hits versüßen, der 2017 erscheinen soll.

Auch Team 17 und Mouldy Toof Studios sind in Weihnachtsstimmung und spendieren uns so ein kostenloses Inhaltsupdate für The Escapists. Jingle Cells nennt sich das verfrühte Weihnachtsgeschenk und erscheint am 08. Dezember 2016 für PC, Mac, Linux, Xbox One und PlayStation 4.

Euch erwarten hierbei ein neue, festliche Gefängnis-Map und viele neue Gegenstände und herstellbare Items. Werdet ihr es in der Rolle von Elf Buddy schaffen, den Schlitten für den Ausbruch zu reparieren und mit diesem dem Frosty Pines Gefängnis ganz stilecht wie Santa Claus entkommen?

Nachfolger schon 2017 geplant

Übrigens: Da The Escapists ein so großer Erfolg war, wird es 2017 mit The Escapists 2 einen Nachfolger des Indie-Hits geben! Den ersten Gameplay-Trailer zur Fortsetzung haben wir euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

Seitenauswahl

Infos zu The Escapists