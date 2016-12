Escape from Tarkov - Neue Spielmodi und erste Betatests für 2017 geplant

Das Shooter-MMO Escape from Tarkov konnte dank seiner sehr immersiven und realistischen Spielewelt schon früh im Status der Entwicklung Fans generieren. Damit das weiterhin so gut funktioniert, steht für 2017 viel an - unter anderem auch eine Beta, die mehr Spieler in die Welt lässt.

Wer auf Shooter steht und dabei so manches Mal realistisches Gameplay vermisst, der wird Escape from Tarkov schon lange auf seiner Most Wanted-Liste haben - das Shooter-MMO setzt komplett auf Realismus und macht bereits jetzt, früh in der Entwicklung, einen sehr vernünftigen Eindruck. Wie gut sich der Titel wirklich spielen lässt, könnten wir schon sehr bald selbst in Erfahrung bringen. Wie die Entwickler aussagen, startet früh im nächsten Jahr eine erste Beta, dazu kommen neue Spielmodi und Verbesserungen an allen Ecken und Kanten.

Zu den Spielmodi gehört unter anderem die Möglichkeit, sich frei in der Welt zu bewegen, sich Teams anzuschließen und dann gemeinsam selbstgestaltete Raids zu bewältigen. Wer es platztechnisch begrenzter halten mag, der darf sich auf den Arena-Modus freuen, dieser kommt genauso schon bald in das Spiel, wie es auch storybasierte Gebiete samt einem eigenen Wettersystem schaffen.

Im untenstehenden Video könnt ihr Euch den 2016er Report des Entwicklerteams in voller Länge anschauen - inklusive Ausblick auf das kommende Jahr. Viel Spaß!

