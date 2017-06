Escape from Tarkov - Beta für Juli 2017 angekündigt

Battlestate Games hat den Release für die Escape from Tarkov Beta bekannt gegeben. So wird schon in wenigen Wochen im Juli 2017 die Test-Phase des Shooters beginnen. Ein genauer Termin für den Download ist jedoch noch nicht bekannt gegeben worden.

Wann wir die Closed Beta von Escape from Tarkov herunterladen können, haben uns die Battlestate Games noch nicht verraten. Fest steht aber, dass die geschlossene Testphase der Beta-Version schon im Juli 2017 starten wird und somit in einigen Tagen bis Wochen.

Escape from Tarkov Closed Beta startet

Teilnehmen kann jeder, der Escape from Tarkov bisher schon gespielt hat oder spielen konnte. Außerdem sind alle Vorbesteller in der Closed Beta mit am Start und können den Download am Release-Tag beginnen. Gespielt wird auf den Karten Customs, Woods, Factory und Shoreline.

In der Testphase von Escape from Tarkov lassen die Entwickler von Battlestate Games neue Waffen, Funktionen und Inhalte testen. Außerdem soll es eine Reihe von Optimierungen im Gegensatz zur aktuellen Fassung geben. Welche genau, will das Studio in Kürze noch bekannt gegeben.

In-Game-Käufe für Währung in Escape from Tarkov

Bemerkenswert ist, dass in Escape from Tarko eine In-Game-Währung gekauft werden kann. Diese bietet Zugang zu neuer Ausrüstung und könnte eine Gefahr zu Pay-to-Win sein, also dem Gewinnen durch Bezahlen besserer Waffen und In-Game-Items.

