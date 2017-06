Elex - Piranha Bytes veröffentlicht frisches Gameplay-Video

Nachdem Entwickler Piranha Bytes in der vergangenen Woche bereits einen CGI-Trailer zu dem Science Fiction-Rollenspiel Elex veröffentlicht hat, folgt nun ein frisches Gameplay-Video mit neuen Einblicken in die Spielwelt.

Erst vor kurzem haben die Verantwortlichen hinter dem Science Fiction-Rollenspiel Elex den finalen Release-Termin des Titels bekannt gegeben und dazu einen schicken CGI-Trailer veröffentlicht, der einige interessante Einblicke in die Spielwelt gibt.

Nun hat der Essener Entwickler Piranha Bytes in Zusammenarbeit mit Publisher THQ Nordic einen frischen Gameplay-Trailer veröffentlicht, der uns weitere Einblick in das Rollenspiel liefert und die Wartezeit bis zum 17. Oktober ein wenig verkürzen soll. Dann erscheint der Titel für PC, PlayStation sowie Xbox One.

Der namenlose Held

In dem Rollenspiel Elex schlüpft der Spieler in die Rolle eines namenlosen Helden, der sich im Spielverlauf einer von drei Gilden anschließen kann und es im Verlauf der Handlung mit allerhand mutierten Tieren und Monstern zu tun bekommt, die nach einem Meteoriteneinschlag auf der Welt Magalan die frei begehbare Spielwelt bevölkern.

Das entsprechende Gameplay-Video findet ihr unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

Seitenauswahl

Infos zu Elex

Elex - Steam-Produktseite nennt Release-Zeitraum und Systemanforderungen Die Entwicklung des Sci-Fi-Rollenspiels Elex befindet sich in vollem Gange. Nun wurde die entsprechende Produktseite auf Steam gelauncht, der neben einem groben Release-Zeitraum auch die ...