Elex - Frischer Trailer stellt die Outlaw-Fraktion vor

In einem frischen Video zu dem Sci-Fi-Rollenspiel Elex stellt Entwickler Piranha Bytes die Fraktion der Outlaws vor. Diese Gruppierung lebt nach dem einfachen Motto: "Der Stärkere überlebt".

Bekanntlich arbeitet das Gothic- und Risen-Entwicklerteam Piranha Bytes bereits seit längerer Zeit an dem Sci-Fi-Rollenspiel namens Elex. Dieses soll am 17. Oktober 2017 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One erscheinen.

Der Spieler schlüpft in die Rolle eines namenlosen Helden, der sich im Spielverlauf einer von drei Gilden (Berserker in Edan, die Albs in Xacor, die Kleriker in Ignadon und die Outlaws in Tavar) anschließen kann und es im Verlauf der Handlung mit allerhand mutierten Tieren und Monstern zu tun bekommt, die nach einem Meteoriteneinschlag auf der Welt Magalan die frei begehbare Spielwelt bevölkern.

In dem neusten Video stellt Piranha Bytes die sogenannten Outlaws vor, die dank der neuen Situation in der Welt von Elex zwanglos leben können. Die Outlaws sind in Tavar, einer steinigen Wüstenlandschaft, beheimatet und suchen in den zahlreichen Ruinen nach Waffen und Ausrüstung.

Die Fraktion bettet keinen Gott an und kann sich ein Leben voller emotionaler Konflikten nicht vorstellen. Bei den Outlaws gilt das einfache Gesetzt: "Der Stärkere überlebt".

Das Videos findet ihr wie gewohnt unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

Seitenauswahl

Infos zu Elex

Elex - Erstes Gameplay-Video zeigt Kampfsystem und mehr Derzeit werkelt Entwickler Piranha Bytes an dem Sci-Fi-Rollenspiel Elex. Von der PAX East in Boston hat Publisher Nordic Games nun ein kurzes Gameplay-Video veröffentlicht. Dabei handelt es ...