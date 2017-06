ELEAGUE - Final-Rematch mit 250.000 Dollar Preisgeld angekündigt

Die dänischen Weltranglistenführer Astralis und Gewinner des diesjährigen ELEAGUE CS:GO-Majors werden in einem Showmatch in Atlanta erneut auf die polnischen E-Sports Veteranen von Virtus.Pro treffen. Dabei werden die Teams um ein Preisgeld von 250.000 US-Dollar kämpfen.

Nachdem Astralis im Januar 2017 das Finale des ELEAGUE-Majors in Counter-Strike: Global Offensive für sich entscheiden konnte, haben die Veranstalter nun ein erneutes Aufeinandertreffen der ehemaligen Finalisten unter dem Titel "Clash for Cash: The Rematch" angekündigt. Das Showmatch zwischen den Dänen von Astralis und dem polnischen Team Virtus.Pro soll am 16. Juni in Atlanta stattfinden. Der Gewinner des Best-of-Three wird sich dabei über ein stattliches Preisgeld von 250.000 US-Dollar freuen können.

Der erste Major-Gewinn für Astralis

Bei dem ELEAGUE-Major gewann Astralis das Finale gegen Virtus.Pro mit einem 2-1 Endergebnis und erhielt damit die Siegprämie von 500.000 Dollar sowie einen gesicherten Platz für das PGL Major Kraków 2017.

Ausgestrahlt werden soll das Event am 16. Juni um 03:00 Uhr MEZ über Twitch, Youtube und den amerikanischen Fernsehsender TBS.

