ELEAGUE - Astralis gewinnt CS:GO-Major

Das dänische Team Astralis hat das ELEAGUE CS:GO Major 2017 gewonnen. In einem Herzschlag-Finale sicherte sich die Mannschaft den Sieg über Virtus.Pro, die zum zweiten Mal im Finale eines Majors standen.

Zum ersten Mal wurde ein dänisches Team als Weltmeister in Counter-Strike: Global Offensive gekürt. Astralis konnte sich in einem Herzschlag-Finale den Sieg des ELEAGUE-Majors gegen die polnischen Legenden von Virtus.Pro sichern.

Astralis stand zum ersten Mal im Finale eines CS:GO-Majors, für Virtus.Pro war es das insgesamt zweite Mal. Beim ersten Mal während der EMS One Katowice 2014 sicherten sich die Polen sogar den Sieg und hatten nun die Chance auf einen weiteren Titel.

Astralis ist neue CS:GO-Weltmeister

Gespielt wurden die Maps Nuke, Overpass und Train. Nuke sicherten sich Virtus.Pro mit einem Endrundenstand von 16 zu 12, auf Overpass konnte Astralis mit einem knappen 16:14 als Sieger behaupten. Train sah stark danach aus, als würde es wieder an Virtus. Pro gehen - bis Astralis ein unfassbares Comeback hinlegte.

Die Polen sicherten sich die ersten sieben Runden, doch Astralis konnte zur Halbzeit auf 9:6 verkürzen und ging über in die T-Seite. Dort wurden sie von Virtus.Pro erneut überrollt und standen bei einem Stand von 13:8 kurz vor dem Aus. Ein Endspurt sicherte den Dänen nach zahlreichen knappen Rundensiegen den Endpunktestand von 16:14.

Mit einem 2:1 sicherte sich Astralis die ELEAGUE Major-Weltmeisterschaft in CS:GO und gewann ein Preisgeld von 500.000 US-Dollar. Gute Nachrichten gab es übrigens auch für CS:GO selbst - Mehr als 1 Million Zuschauer waren bei Twitch live dabei, eine weitere Million waren beim Fernsehsender TBS am Start und 600.000 weitere Zuschauer ingame und bei anderen Streams. Mehr als 2,6 Millionen Zuschauer waren also zum Finale dabei!

