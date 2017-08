The Elder Scrolls V: Skyrim - In VR mit Magie und Schwert gegen die Feinde

Mit der PS VR auf der Nase und den Move-Controllern in der Hand wurden wir in die Welt von Skyrim VR geschleudert und haben für euch versucht, die Gegner mit Pfeil und Bogen zu erledigen.

Grafisch ist die Virtual Reality-Version von The Elder Scrolls V: Skyrim nicht so klar, wie wir es vom Hauptspiel gewohnt sind. Allerdings passt sich das Auge recht schnell an. Mit Kopfhörern auf den Ohren und der Brille vor den Augen fühlt man sich wie direkt in das Spiel gebeamt. Bewegen konnten wir uns über eine Art Sprungsystem, indem wir mit dem Controller einen Punkt im Raum auswählten, zu dem wir uns porten konnten. Umschauen funktionierte ganz normal mit einer Kopfbewegung und zusätzlich via Knopfdruck.

Das Hauptaugenmerk sind allerdings die Kämpfe: Wir konnten in dieser Demo entweder mit Flamme und Schwert oder Pfeil und Bogen kämpfen. Die Magie in der linken Hand ließ sich am leichtesten führen. Eine Armbewegung nach vorn, dabei ein Knopfdruck am Controller und schon stand der Feind in Flammen. Das Schwert ließ sich mit der rechten Hand führen, allerdings nicht ganz sauber. So hat es nicht immer flüssig mit den eigenen Bewegungen mithalten können und hing eher in der Luft als im Herzen des Gegners. Eine weitere Möglichkeit zu kämpfen bietet Pfeil und Bogen. Das ist in der Handhabung und Zielgenauigkeit schon eine Stufe härter, bringt aber spätestens nach dem ersten Kopftreffer wahnsinnigen Spaß.

The Elder Scrolls V: Skyrim VR soll im November 2017 für PlayStation VR erscheinen.

Seitenauswahl

Infos zu The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim - Audio der Special Edition hörbar komprimiert Seit einigen Tagen ist die Special Edition zu The Elder Scrolls V: Skyrim verfügbar. Neben einer verbesserten Grafik bringt die PC sowie die Xbox One-Version allerdings noch etwas mit: Stark ...