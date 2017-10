The Elder Scrolls V: Skyrim - So sieht der Multiplayer-Modus aus

Ein freiwilliges Team aus Moddern arbeitet an einem Multiplayer-Modus zu The Elder Scrolls 5: Skyrim. Nun wurde ein erstes Gameplay-Video veröffentlicht, bei dem die Entwickler verschiedene Spielelemente testen.

Die Welt von The Elder Scrolls 5: Skyrim ist groß - so groß, dass wir uns darin schnell einsam fühlen könnten. Ein Team aus freiwillig agierenden Moddern arbeitet zur Lösung dieses Problems an einem Multiplayer-Modus.

In „Skyrim Together“ können Spieler zusammen auf mehreren Servern spielen, die vom Entwicklerteam zur Verfügung gestellt werden. Ziel ist es, aus Skyrim eine Art MMO zu machen, bei dem man mit Freunden Zeit verbringen kann.

Beta zum Skyrim-Multiplayer

Die Mod soll in Kürze in einer Beta-Phase erscheinen, in unregelmäßigen Abständen sollen weitere Updates folgen. Unklar ist, wie Skyrim-Publisher Bethesda mit der Mod umgehen wird - schließlich vertreibt man bereits seit längerem sein eigenes MMO, The Elder Scrolls Online.

Apropos The Elder Scrolls Online: Das ganze Spiel könnt ihr aktuell im Humble Bundle erwerben:

Wie die Skyrim-Mod aussieht, seht ihr in diesem Gameplay-Video:

Seitenauswahl

Infos zu The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls V: Skyrim - In VR mit Magie und Schwert gegen die Feinde Mit der PS VR auf der Nase und den Move-Controllern in der Hand wurden wir in die Welt von Skyrim VR geschleudert und haben für euch versucht, die Gegner mit Pfeil und Bogen zu erledigen.