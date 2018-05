The Elder Scrolls V: Skyrim - Mehrere Teams arbeiten an größtem Modding-Projekt

Bisher hat Bethesda kein The Elder Scrolls 6 angekündigt, weshalb ein Großteil der Community noch immer mit Skyrim beschäftigt ist. Schließlich gibt es mittlerweile unzählige Mods, die das Rollenspiel deutlich interessanter gestalten und zudem die Langzeitmotivation erhöhen. Nun soll die bisher umfangreichste Mod namens Beyond Skyrim so gut wie jede Provinz in Himmelsrand neu erschaffen. Um dieses Vorhaben in die Realität umzusetzen, arbeiten derzeit verschiedene Modding-Teams an unterschiedlichen Teilen von Tamriel.

Derzeit arbeiten mehrere Modding-Teams gemeinsam an der bisher größten und umfangreichsten Mod zu Bethesdas Rollenspiel The Elder Scrolls V: Skyrim. Unter dem Namen "Beyond Skyrim" sollen insgesamt sieben Areale von Tamriel überarbeitet werden. Dabei soll jedes einzelne eigene Grafik-Assets, eine eigene Sprachausgabe sowie Musik, Soundeffekte, NPC-Routinen und noch mehr erhalten.

Bislang kann lediglich das kleine Dorf Bruma innerhalb des großen Projekts erkundet werden. Ein entsprechendes Video der Kollegen von Kotaku haben wir für euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden. Außerdem findet ihr weiter unten den offiziellen Announcement Trailer zu Beyond Skyrim.

The Elder Scrolls V: Skyrim Für Switch: Himmelsrand, mal wieder

Da es sich bei diesem Vorhaben nur um ein Hobby-Projekt handelt, müssen die Modder zu jeder Zeit damit rechnen, dass Bethesda dieses verbieten lässt. Außerdem wird das öffentliche Interesse an einer solchen Mod höchstwahrscheinlich schnell sinken, sollte in naher Zukunft The Elder Scrolls 6 angekündigt werden.