The Elder Scrolls V: Skyrim - Creation Club steht ab sofort auf allen Plattformen zur Verfügung

Vor wenigen Tagen stand auf Steam bereits die Beta-Version des sogenannten "Creation Club" für die Skyrim Special Edition bereit. Darin enthalten ist unter anderem der Überlebensmodus, der das Rollenspiel deutlich gefährlicher gestaltet und die ultimative Herausforderung für Himmelrand-Veteranen bietet.

Creation Club steht ab sofort auf allen Plattformen zur Verfügung

Nun hat Bethesda auf der offiziellen Webseite bekannt gegeben, dass der Creation Club ab sofort auch für Skyrim Special Edition auf allen Plattformen verfügbar ist. Zu den Inhalten des Creation Club gehören unter anderem Gegenstände, Fähigkeiten und Gamelay, welche von Bethesda Game Studios und unabhängigen Entwicklern erschaffen wurden, zu denen auch die besten Köpfe der Community gehören. Sämtliche Inhalte des Creation Club werden sorgfältig überprüft und sind mit dem Hauptspiel, allen offiziellen Erweiterungen und Erfolgen kompatibel.

Außerdem betont Bethesda, dass Mods auch weiterhin ein kostenloses, offenes System bleiben wird, über das jeder alles erschaffen und teilen kann, was er oder sie möchte.

Was ist Bethesdas "Creation Club"?

Bethesda hat den "Creation Club" für Fallout 4 und The Elder Scrolls V: Skyrim im Rahmen der E3 2017 angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Plattform auf der Bethesda gemeinsam mit externen Partnern und Entwicklern neue Inhalte für diese beiden Spiele veröffentlichen wird. Um diese Inhalte herunterzuladen, benötigt ihr spezielle Credits und erhaltet im Austausch unter anderem Waffen, Rüstungen, Kleidung, Accessoires, Housing-Features oder weitere Dinge.

Die Credits lassen sich auf Steam, auf Xbox Life sowie im PlayStation Network erwerben und sind spielübergreifend in Fallout 4 und Skyrim Special Edition nutzbar, solange es dieselbe Plattform ist. Credits lassen sich für 7 Euro (750 Credits), 13 Euro (1500 Credits), 21 Euro (3000 Credits) und 35 Euro (5500 Credits) erwerben.

Die aktuell verfügbaren Creations für Skyrim Special Edition:

Überlebensmodus

Der Überlebensmodus enthält neue Spielfunktionen und Herausforderungen, durch die Himmelsrand zu einem Land gnadenloser Kälte und schroffer Wildnis wird. Ein ganz besonderer Bonus: Der Überlebensmodus ist bis einschließlich 10. Oktober 2017 kostenlos verfügbar.

Heilige Kreuzritter

Jetzt kannst auch du die mächtige Ausrüstung des heiligen Kreuzritters Pelinal Weißplanke tragen - einst einzig den verehrten Rittern der Neun vorbehalten.

Diese Creation enthält zwei Rüstungssätze und zwei Waffen, die alle durch eine Quest erlangt werden.

Seuche der Toten

In Himmelsrand erheben sich die Toten, wenn die Sonne hinter den Bergen versinkt! Schlagt die Zombiehorden zurück und sammelt wertvolles sterbliches Fleisch.

Creations erscheinen nachts an bestimmten Orten in der Welt und durch eine Quest.

Chrysamere

Dieses legendäre Claymore ist als Klinge des Paladins oder auch Heldenschwert bekannt und von einer mächtigen Magie durchdrungen. Diese gewährt Feuerresistenz, Zauberabsorption und verursacht vernichtenden Schaden.

Diese Creation wird durch eine Quest erlangt.

Schwelle des Ruins

Führt diesen tödlichen Bogen, die Lieblingswaffe von Syl, der Herzogin von Dementia. Jeder Pfeil hat die Chance, einen Zauber wie Lähmen, Verstummen, Entmutigen oder Erzürnen zu wirken.

Diese Creation wird durch eine Quest erlangt.

Stab von Sheogorath

Das Amtssymbol des wahnsinnigen Gottes Sheogorath. Dieser groteske Stab hat die Macht, Gegner mit Leichtigkeit aufzuhalten.

Diese Creation wird durch eine Quest erlangt und enthält ein zusätzliches Artefakt: die Gabel der Gänsehaut.

Stendarrs Hammer

Dieser Zweihandhammer wurde der Legende nach von Stendarr selbst geführt, dem Gott der gerechten Herrschaft durch Macht und Gnade, und wird jeden Gegner vernichten.

Diese Creation wird durch eine Quest erlangt.

Arkaner-Bogenschütze-Paket

Mit dieser besonderen Ausrüstung eigens für Bogenschützen wird jeder Jagdausflug dank Elementarpfeilen, Seelendiebpfeilen und einer einzigartigen Fähigkeit, die einen Köcher beschwört, absolut magisch.

Diese Creation wird durch eine Quest erlangt.

Arkane Accessoires

Dieses Paket enthält alles, was das Magierherz begehrt, von Roben mit Zauberboni zu uralten Büchern mit mächtigen Zaubern wie Lähmende Rune und Entfesselter Frostbiss.

Creations werden durch eine Quest erlangt und erscheinen in Behältern in der Spielwelt.

