The Elder Scrolls V: Skyrim - Am Wochenende kostenlos auf Steam spielbar!

Am Wochenende spendiert euch Steam für drei Tage die Special Edition des Action-Rollenspiels The Elder Scrolls V: Skyrim zum kostenlosen Anspielen. Sollte euch dieser kurze Zeitraum nicht reichen, so könnt ihr das RPG aktuell auch günstiger auf der Verkaufsplattform erhalten.

Die The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition steht euch ab heute bis zum 10. September kostenfrei auf Steam zu Verfügung. Das mit über 200 "Spiel des Jahres"-Auszeichnungen versehene Rollenspiel ist wohl eines der bekanntesten und beliebtesten seines Genres, deshalb existieren auch zahlreiche Versionen des Spiels, um es immer wieder an die aktuellen Konsolen- und PC-Generationen anzupassen und in halbwegs zeitgemäßer Qualität spielen zu können. Deshalb bietet euch die Special Edition von TES: Skyrim auch eine überarbeitete Grafik, verbesserte Effekte und weitere Features, die der festen Integration bereits bestehender Mods in das Spiel zu verdanken sind. Außerdem enthält die Version alle verfügbaren Add-ons, die je für The Elder Scrolls V: Skyrim veröffentlicht worden.

Dementsprechend reicht ein Wochenende für das RPG und all seinen DLCs bei Weitem nicht aus, da man durchaus einige hundert Spielstunden in das Game stecken kann. Für diejenigen, die dies tun möchten und noch nicht getan haben, ist TES V: Skyrim auch gerade vergünstigt auf Steam verfügbar. Hierbei könnt ihr aktuell 50 Prozent sparen und die Special Edition des Spiels bereits für 19,99€ erwerben. Also: Auf, auf nach Himmelsrand!

