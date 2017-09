The Elder Scrolls V: Skyrim - Ab 17. November für Switch erhältlich

The Elder Scrolls V: Skyrim zählte zu den ersten Spielen, die für Nintendo Switch gezeigt wurden. Trotzdem hielten sich Bethesda und Nintendo bedeckt, was den Releasetermin der Umsetzung anging - bis jetzt.

Für RPG-Fans im Besitz einer Nintendo Switch hatte die in der vergangenen Nacht ausgestrahlte Direct-Sendung eine interessante Ankündigung zu bieten. In dem Livestream wurde angekündigt, dass The Elder Scrolls V: Skyrim am 17. November für Switch erscheinen wird. Bisher gab es nur eine grobe Eingrenzung auf den Zeitraum Ende 2017, aber jetzt ist der genaue Zeitpunkt bekannt. Wir haben die Umsetzung für Nintendo Switch bereits dieses Jahr auf der gamescom anspielen können, unsere Eindrücke gibt es in der dazugehörigen Vorschau zu lesen.



Nintendo und Bethesda, ein neues Dream Team?

Zu den weiteren Ankündigungen aus der Direct zählen Umsetzungen von DOOM und Wolfenstein II: The New Order für Nintendo Switch, Bethesda Softworks und Nintendo scheinen sich prächtig miteinander zu verstehen. In The Elder Scrolls V: Skyrim für Switch könnt ihr spezielle Outfits und Waffen im Stil von The Legend of Zelda: Breath of the Wild freischalten, wenn ihr ein Link-amiibo mit der Konsole scannt. Das Equipment soll aber nicht ausschließlich an amiibos gekoppelt, sondern auch im Spiel in Loot-Kisten zu finden sein.

Infos zu The Elder Scrolls V: Skyrim

