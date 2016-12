Auf das Housing für das Fantasy-MMORPG The Elder Scrolls Online freut sich schon jetzt ein großer Teil der Community. Nun wurde veröffentlicht, wann dieses essentielle Feature in den Titel vom Entwicklerstudio Bethesda implementiert wird und wie dieses aussieht.

Ab Februar können alle Spieler des Online-Rollenspiels The Elder Scrolls Online sesshaft werden und ihr eigenes Heim erbauen. Dies gab das Entwicklerstudio Bethesda offiziell bekannt. Innerhalb der eigenen vier (oder mehr) Wände steht dem Hausherren eine Vielzahl von herstellbaren Gegenständen wie Möbel und andere Verzierungen zur Auswahl - das Team nennt hierbei die Summe von 'über 2000'. Optisch orientieren sich die Häuser an den zehn verschiedenen Stilen der jeweiligen Völker.

Damit im Eigenheim kein Stau entsteht, sind diese Häuser instanziert. Wer trotzdem Besuch haben möchte, der kann einzelne Freunde oder ganze Gruppen zu sich ins Heim einladen. Hat man sich ein solches Domizil für entweder Ingame-Gold oder durch Kronen erworben, so dienen diese zusätzlich als Schnellreiseziel. Über die Freundesliste kann man sich auch zu befreundeten Grundstücken teleportieren lassen. Sehr beruhigend: Zerstörbar ist ein Haus nicht, hier ist man mit all seinem Hab und Gut sicher. Apropos Reichtum - wer geübt darin ist, besonders formschöne Möbel herzustellen, der kann diese an andere Spieler verkaufen.

Wer mehr zum Update und dem Housing erfahren will, der kann sich den untenstehenden Trailer anschauen. Viel Spaß!

