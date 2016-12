The Elder Scrolls Online vom Entwicklerstudio ZeniMax hatte einen durchaus holprigen Start, wird nun aber immer besser, bekommt mehr Spieler und positivere Kritiken. Das soll 2017 keinesfalls abreißen - im Gegenteil: Chefentwickler Matt Firor verspricht, dass es im kommenden Jahr tolle Inhalte gibt.

In einer Sache ist sich die Community der Online-Rollenspiele eigentlich ziemlich einig: The Elder Scrolls Online wird immer besser und gehört mittlerweile zur Riege der etablierten, stabil laufenden und erfolgreichen MMORPGs unserer doch leider gebeutelten Zeit, was die Beständigkeit neuer Online-Rollenspiele anbelangt.

Damit das auch im Jahre 2017 so weitergeht, sprach Matt Firor vom Entwicklerstudio ZeniMax nun offen an die Fans des Spiels und ließ einerseits das vergangene Jahr noch einmal Revue passieren, andererseits setzte er schon jetzt kleine Teaser für 2017.

So wissen wir schon seit einiger Zeit, dass mit dem Homestead Update für The Elder Scrolls Online endlich das Housing in den Titel implementiert wird. Das soll im Februar passieren und schon sehr früh im nächsten Jahr auf dem Public Test Server erscheinen. Danach, so heißt es von Firor, wird es etwas ruhiger und Spieler müssen sich gedulden. Laut Entwicklerteam soll sich die Wartezeit aber sehr lohnen, denn es stehen große Dinge an, die 2017 noch erfolgreicher machen wollen. Wir sind gespannt.

