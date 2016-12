Wer schon immer mal in die Welt des Online-Rollenspiels The Elder Scrolls Online werfen wollte, sich aufgrund des Preises aber noch nicht überwinden konnte, der hat aktuell die Chance, den Titel auf der PlayStation 4 und dem PC kostenlos anzutesten. Alle Infos.

Mit One Tamriel bekam The Elder Scrolls Online jüngst ein riesiges Update, welches das Online-Rollenspiel vom Entwicklerstudio Bethesda auf eine neue Stufe des Spielspaßes heben soll. Damit das möglichst viele Spieler miterleben können, hat das Team ein kostenloses Testwochenende auf der PlayStation 4 und auf dem PC gestartet - noch bis zum 20. November diesen Jahres kann sich jeder an einen First Look wagen und ausprobieren, ob die Welt Tamriels die richtige für ein neues Abenteuer darstellt.

Etwas warten müssen allerdings Spieler, die The Elder Scrolls Online auf der Xbox One austesten wollen: Laut Bethesda wird auch diese Spielergruppe ein kostenloses Wochenende erhalten, dieses besitzt jedoch noch keinen festen Termin. Wenn die Xbox One an den Start geht, erfahrt ihr es bei uns. Mehr Informationen gibt es zusätzlich auf der offiziellen Webseite zum Fantasy-MMORPG.

