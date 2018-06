The Elder Scrolls: Legends - Kommt für PS4, Xbox One und Nintendo Switch

Bethesda wird das Kartenspiel The Elder Scrolls: Legends für PS4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen. Der Release erfolgt noch in diesem Jahr.

Ein ganzes Universum wird erweitert: Bethesda wird das Kartenspiel The Elder Scrolls: Legends für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlichen.

The Elder Scrolls V: Skyrim Die Alexa-App war kein Scherz

Der Release erfolgte für PC ursprünglich am 09. März 2018, für Mac am 31. Mai 2017 und für iOS und Android am 27. Juli 2017. Die Veröffentlichung auf den Konsolen soll hingegen noch in diesem Jahr erfolgen.

The Elder Scrolls: Legends wird auf PS4, Xbox One und PC wie auch alle anderen Versionen völlig kostenlos sein. Das Free-2-Play-Spiel wird wenig überraschend durch Mikrotransaktionen finanziert.

The Elder Scrolls 6 Bethesda kündigt offiziellen Nachfolger an