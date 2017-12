The Elder Scrolls III: Morrowind - Multiplayer-Modus nach über 15 Jahren via Mod

Die Modder rund um The Elder Scrolls 3: Morrowind sind immer noch fleißig am Basteln. Jünst haben sie ein funktionstüchtige Multiplayer-Mod für den Klassiker konstruiert.

Obgleich die meisten Anhänger von The Elder Scrolls mittlerweile im Skyrim- oder TESO-Universum angekommen sind, gibt es immer noch Fans der älteren Spiele.

Diesbezüglich existiert sogar eine recht lebhafte Modding-Community, die hin und wieder durch besondere Meilensteine auf sich aufmerksam macht. Die Mannen von TES3MP haben in der letzten Zeit an einer Multiplayer-Mod für den Klassiker The Elder Scrolls 3: Morrowind gebastelt. Nun gibt es nach nunmehr 15 Jahren die erste funktionierende Multiplayer-Mod für Morrowind.

Multiplayer-Mod TES3MP

TES3MP macht es möglich, die Spieler können sich auf einem Server sammeln und gemeinsam auf Abenteuerjagd gehen. Probleme gibt es derzeit noch mit dem Quest-System, die nicht recht synchron verlaufen wollen. Weitere Probleme bezogen sich bislang auf die NPCs. Doch nun ist mittlerweile die Version 0.6.2 veröffentlicht worden. Der Patch hat sich einigen Bugs angenommen und das Skript verbessert.

Der Modder David Cernat erklärt im folgenden Video, was in den letzten Monaten rund um den Fortschritt der Mod alles passiert ist und sieht die aktuelle Version nun als solides Fundament für eine vollwertigen Multiplayer-Mod in der Zukunft.

