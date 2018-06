The Elder Scrolls 6 - Wird für Next-Gen-Konsolen erscheinen

Höchstwahrscheinlich werden Bethesdas Starfield sowie The Elder Scrolls 6 für die kommende Konsolengeneration erscheinen. Aus einem Interview mit Todd Howard geht hervor, dass die Hardware der aktuellen Generation nicht für die Ambitionen und Ideen des Entwicklers ausreicht. Außerdem stehe intern der Release-Termin des Rollenspiels schon fest.

Der wohl überraschendste Moment am Ende von Bethesdas E3-Präsentation war die Ankündigung des Rollenspiels The Elder Scrolls 6 innerhalb eines kurzen Teaser-Trailers. Bis auf wenige bewegte Bilder hat der Publisher bislang allerdings keinerlei weitere Informationen zu dem Titel verraten. Ein konkreter Release-Termin ist bislang ebenfalls nicht an die Öffentlichkeit gedrungen.

The Elder Scrolls 6 Bethesda kündigt offiziellen Nachfolger an

Termin steht intern bereits fest

Laut Game Director Todd Howard von Bethesda sei der Release-Termin von The Elder Scrolls 6 intern bereits bekannt. "Ich wäre dumm das zu verraten."

Allerdings müssen wir uns wohl noch eine ganze Zeit in Geduld üben, ehe die beliebte Elder Scrolls-Reihe fortgesetzt wird. Im November werde erst einmal das im Vorfeld der E3 angekündigte Online-Spiel Fallout 76 für PS4, Xbox One sowie PC erscheinen. Danach soll mit Starfield die erste neue IP von Bethesda nach sehr langer Zeit veröffentlicht werden. Der Titel befindet sich schon längere Zeit in der Produktion und soll bereits spielbar sein, weshalb es vermutlich vor The Elder Scrolls 6 erscheinen wird. Laut des Entwicklers habe man sich viel Zeit genommen, um ein Spiel zu machen, das die Fans möchten und erwarten.

"Wir wissen, was wir wollen und das braucht Zeit, Technologie, andere Dinge, die wir aufbauen müssen, um es wirklich durchzuziehen. Das verdient dieses Franchise."

Todd Howard deutet außerdem darauf hin, dass die Ideen und Ambitionen, die Bethesda für The Elder Scrolls 6 hat, auf Hardware der aktuellen Generation möglicherweise nicht umsetzbar sind. Wahrscheinlich wird das Rollenspiel also für die kommende Konsolengeneration erscheinen. Das gleich gilt vermutlich auch für Starfield. Aus diesem Grund könnte die Veröffentlichung beider Titel noch längere Zeit auf sich warten lassen.

Die neue Konsolengeneration ist bislang nicht offiziell angekündigt worden. Phil Spencer von Microsoft hat lediglich auf der E3-Präsentation angekündigt, dass an einer neuen Konsole gearbeitet wird, die den Codenamen "Scarlett" trägt. Gerüchte, dass Sony an der PS5 werkelt, kursieren schon seit längerem im Internet.

Xbox 2 Nächste Generation 2020, eventuell auch PS5