eBay - Mega-Angebot: Nintendo Switch für 276 Euro, Xbox One X für 449 Euro

Bei eBay Plus gibt es die Nintendo Switch und Xbox One zum bisherigen Bestpreis. Beide Konsolen erhaltet ihr mit bis zu 15 Prozent Rabatt. Das Angebot gilt nur für kurze Zeit.

Dieses besondere Angebot gilt nur für Mitglieder von eBay Plus, aber keine Sorge: Ihr könnt den Premium-Service 30 Tage lang kostenlos testen und vom Mega-Deal profitieren.

Ab dem 15. Dezember um 8 Uhr könnt ihr bis zum 17. Dezember um 23:59 Uhr bei allen Wow!-Angeboten einmalig den Gutschein-Code PLUSXMAS einsetzen. Daraufhin erhaltet ihr 15 Prozent Rabatt, maximal aber 50 Euro.

Nintendo Switch für nur 276 Euro

Die Nintendo Switch gibt es mit 15 Prozent Rabatt für nur 276,25€. Das ist der bisherige Bestpreis! So geht's:

Seid eBay Plus-Mitglieder oder testet eBay Plus 30 Tage kostenlos. Besucht anschließend die Nintendo Switch Seite bei eBay. Gebt beim Bezahlvorgang den Code „PLUSXMAS“ ein. Ihr erhaltet nun 15 Prozent Rabatt. Bezahlt den Artikel, ihr erhaltet ihn versandkostenfrei!

Xbox One X für nur 449 Euro

So günstig war die Xbox One X noch nie. Mit dem Gutschein bekommt ihr den vollen maximalen Rabatt von 50 Euro, zahlt also 449€. So geht's:

Seid eBay Plus-Mitglieder oder testet eBay Plus 30 Tage kostenlos. Besucht anschließend die Xbox One X Seite bei eBay. Gebt beim Bezahlvorgang den Code „PLUSXMAS“ ein. Ihr erhaltet nun 50 Euro Rabatt. Bezahlt den Artikel, ihr erhaltet ihn versandkostenfrei!

Weitere Hinweise zum eBay-Schnäppchen

Der Gutschein-Code ist bei allen Angebote gültig, die auf dieser Seite aufgelistet sind. Ihr könnt ihr nur bei einem einzigen Kauf einsetzen, dürft dabei aber mehrere Produkte erwerben. Es gibt keinen Mindestbestellwert, aber einen Maximalrabatt von 50 Euro. Die Aktion gilt selbstverständlich nur solange, wie der Vorrat reicht.

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu eBay handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.