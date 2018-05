E3 2018 - Termin der Pressekonferenz von Devolver Digital bekannt

Der Publisher Devolver Digital wird auf der E3 2018 in Los Angeles vor Ort sein und eine eigene Pressekonferenz abhalten. Wir verraten euch wann und wo die Präsentation stattfindet.

Devolver Digital hat sich in letzter Zeit einen Namen mit diversen Indie-Titeln wie Ruiner, Minit, Absolver oder der Neuankündigung zu Serious Sam 4 gemacht. Im letzten Jahr trumpften sie während der E3 2017 mit einer Präsentation der etwas anderen Art auf, was viele Zuschauer als sehr unterhaltend empfanden. Die satirische Darstellung aller Pressekonferenzen sorgte für Aufsehen in der Branche. Auch wenn es am Ende keine Konferenz war, die live abgehalten wurde.

In diesem Jahr werden sie uns mit einer weiteren Präsentation beglücken. Wie die am Ende aussieht, werden wir noch bis zum nächsten Monat abwarten müssen. Denkbar ist ein ähnliches Vorgehen wie im letzten Jahr. Nachfolgend haben wir die entsprechenden Zeiten eingebunden:

Der Livestream wird auf Twitch gezeigt:

am 10. Juni 2018 um 20 Uhr Ortszeit (Los Angeles)

und am 11. Juni 2018 um 5 Uhr morgens deutscher Zeit

Hier geht es zum entsprechenden Twitch-Kanal von Devolver!

Zu erwarten ist unter anderem erstes richtiges Gameplay-Material von Serious Sam 4, dem Klassik-Shooter der alten Schule. Auch andere Publisher haben bereits bekanntgegeben, wann ihre Pressenkonferenzen abgehalten werden. Darunter befinden sich Ubisoft und EA. Electronic Arts ist mit der EA Play zugegen.

