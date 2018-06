E3 2018 - Square Enix-Pressekonferenz auf der E3 heute im Livestream

Square Enix liefert uns auch in diesem Jahr eine neue Pressekonferenz im Rahmen der E3 2018 in Los Angeles. Fans warten unter anderem auf neue Infos bezüglich der vor kurzem angekündigten Spiele Just Cause 4 und Shadow of the Tomb Raider. Möglicherweise dürfen wir uns auch über die Ankündigung von Life is Strange 2 freuen. Wir haben alle Infos zu den Spielen, News und Videos.

Um 19:00 deutscher Zeit wird Publisher Square Enix die eigene E3-Präsentation abhalten und in diesem Rahmen zahlreiche neue Games ankündigen. Unter anderem dürfen wir mit neuen Infos zu Shadow of the Tomb Raider und Just Cause 4 rechnen. Wir vermuten zudem, dass sie etwas zu The Awesome Adventures of Captain Spirit. Denkbar sind zudem Infos zu The Avengers Project.

Games bei Square Enix auf der E3

Kommen wir zunächst aber zu den Spielen: Was wird erwartet, was steht schon fast und was wünschen wir uns?

Bestätigt: Dragon Quest 11, Die Zukunft von Final Fantasy, Infos zu Kingdom Hearts 3

Erwünscht: Infos zu Final Fantasy VII Remake

Naheliegend: Ankündigung von Life is Strange 2, Infos zu Just Cause 4

So gut wie fest: Infos zu The Avengers Project

Die vollständige Liste an Spielen wird natürlich erst im Anschluss an die Square Enix-Pressekonferenz feststehen.

Square Enix Pressekonferenz zur E3 2018 im Live-Stream

Wer den Square Enix-Livestream zur E3 2018 anschauen will, hat die Wahl zwischen zahlreichen Plattformen. Die Pressekonferenz wird auf YouTube, Twitch, Mixer und vielen weiteren Seiten übertragen.

Die Pressekonferenz von Square Enix beginnt am 11. Juni 2018 um 19:00 Uhr deutscher Zeit. Wie lange die Präsentation dauern wird, ist bislang noch unklar.

Watch live video from Square Enix on www.twitch.tv