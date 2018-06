E3 2018 - Sony-Pressekonferenz auf der E3 heute im Livestream

Sony liefert uns auch in diesem Jahr eine neue Pressekonferenz im Rahmen der E3 2018 in Los Angeles. Fans warten unter anderem auf neue Infos bezüglich Death Stranding, Final Fantasy VII Remake und mehr! Möglicherweise dürfen wir uns auch über die eine oder andere Neuankündigung freuen. Wir haben alle Infos zu den Spielen, News und Videos.

Um 3:00 Uhr deutscher Zeit wird Branchengigant Sony die eigene E3-Präsentation abhalten und in diesem Rahmen sicherlich neue Games ankündigen und Infos zu kommenden Marken preisgeben. Unter anderem dürfen wir mit neuen Infos zu The Last of Us 2 rechnen. Wir vermuten zudem, dass sie etwas zum Resident Evil 2 Remake zeigen.

Games bei Sony auf der E3

Kommen wir zunächst aber zu den Spielen: Was wird erwartet, was steht schon fast und was wünschen wir uns?

Bestätigt: The Last of Us 2, Death Stranding, Monster Hunter: World, Marvel vs. Capcom Infinite

Erwünscht: Infos zum Final Fantasy VII Remake und Resident Evil 2 Remake

Naheliegend: Days Gone, Final Fantasy-Franchise, Red Dead Redemption, CoD: Black Ops4

So gut wie fest: Infos zu Ghost of Tsushiba, Marvels Spider-Man

Die vollständige Liste an Spielen wird natürlich erst im Anschluss an die Sony-Pressekonferenz feststehen.

Sony Pressekonferenz zur E3 2018 im Live-Stream

Wer den Sony-Livestream zur E3 2018 anschauen will, hat die Wahl zwischen zahlreichen Plattformen. Die Pressekonferenz wird auf YouTube, Twitch, Mixer und vielen weiteren Seiten übertragen.

Die Pressekonferenz von Sony beginnt am 12. Juni 2018 um 3:00 Uhr deutscher Zeit. Wie lange die Präsentation dauern wird, ist bislang noch unklar.

Watch live video from PlayStation on www.twitch.tv