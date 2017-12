E3 2018 - Messe weiterhin öffentlich - Sonderzeiten für Industrie geplant

Die E3 2018 wird ebenfalls wieder für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Spezielle Zeiten für die Branche sollen dennoch für ein besseres Erlebnis für Besucher der Industrie sorgen.

Die Electronic Entertainment Expo - kurz: E3 - gehört zweifelsohne weiterhin zu den größten Videospielemessen der Welt und dürfte sogar von vielen Fans als wichtigstes Event des Jahres angesehen werden. Dabei bot die Messe jahrelang eine Besonderheit, da sie sich nur für die Industrie öffnete und die Öffentlichkeit keinen Zutritt erhielt.

E3 2018 Termin für Spielemesse steht fest

Auch 2018 für die Öffentlichkeit zugänglich

Dies änderte sich in dem aktuellen Jahr 2017 und erstmals konnten auch Privatbesucher die Messe betreten und einen Einblick in die kommenden Neuheiten bekommen. Dies sorgte schnell für einige Frustration bei Arbeitern der Branche, da so das Messeerlebnis stark eingeschränkt und ein ähnlich schwieriges Arbeitsklima wie auf der gamescom geboten werden könnte. Um diesem entgegenzuwirken, entschlossen sich die Betreiber der E3 zu horrenden Preisen für Privatbesucher und ein Ticket für alle drei Tage kostete stolze 250 US-Dollar.

Doch wie sieht es im kommenden Jahr nach all der Kritik aus? Der ResetEra-User Rösti will in Erfahrung gebracht haben, dass die Messe weiterhin für die Öffentlichkeit zugänglich sein wird und der Preis für alle drei Tage weiterhin bei 250 $ liegen werde. Dennoch soll es im Jahr 2018 eine Besonderheit geben und spezielle Zeiten für die Branche angeboten werden. In diesen 'Industry Hours' kommen nur Branchenbesucher auf die Messe und können sich somit freier bewegen als es mit den Massen an Besuchern möglich wäre. Zusätzlich werde die Messe eine Stunde früher öffnen und eine Stunde später schließen. Dies soll als Hilfestellung für beide Seiten dienen und Raum für mehr Besucher lassen.

Die genauen Öffnungszeiten lesen sich demnach wie folgt:

12. Juni 2018:

Branche: 11 Uhr bis 19 Uhr

Privatbesucher: 14 Uhr bis 19 Uhr

13. Juni 2018

Branche: 9 Uhr bis 19 Uhr

Privatbesucher: 12 Uhr bis 19 Uhr

14. Juni 2018

alle Besucher: 9 Uhr bis 18 Uhr