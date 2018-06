E3 2018 - Leak mit allen Infos zu Sonys Pressekonferenz

Eine Woche vor der E3 2018 brodelt die Gerüchteküche auf Hochtouren. Von Sonys Pressekonferenz im Vorfeld der Spielemesse erwarten die Spieler, dass ein Kracher nach dem anderen angekündigt wird. Eine nun geleakte Liste zeigt den vermeintlichen Zeitplan der Präsentation. Darunter befinden sich einige Titel, mit denen wir definitiv nicht gerechnet haben.

In genau einer Woche werden sich in Los Angeles die Tore der Spielemesse E3 2018 öffnen. Wenig überraschend haben uns in den vergangenen Wochen bereits zahlreiche Leaks zu verschiedenen Spielen erreicht, die im Rahmen der Messe angekündigt und vorgestellt werden sollen. Solltet ihr nicht vor Ort sein, kann Sonys Pressekonferenz am Dienstag, den 12. Juni 2018 um 3 Uhr unserer Zeit innerhalb eines Livestreams verfolgt werden. Alle Informationen, Termine und Neuigkeiten rund um die E3 findet ihr übrigens auf unserer umfangreichen E3-Seite.

Welche Titel wird Sony zeigen?

Welche Titel auf der PK von Sony zu sehen sein werden, hat nun scheinbar ein geleaktes Foto verraten. Dabei handelt es sich um den E3-Zeitplan von Sonys Präsentation. Diese soll insgesamt rund 1:45 lang sein und von John Kodera moderiert werden. Noch viel interessanter sind aber die zahlreichen Spiele, die durch Demos und Trailer vorgestellt werden sollen.

Darunter befindet sich beispielshalber der Titel Devil May Cry 5, dessen Ankündigung sich in den letzten Tagen immer mehr verdichtet hat. Der fünfte Teil der Serie sollte eigentlich bereits im Rahmen der letztjährigen E3 offiziell vorgestellt werden. Alle Infos dazu findet ihr in der folgenden News.

Last of Us Part 2 und Co.

Weiterhin dürfen wir wohl mit neuen Eindrücken zu Final Fantasy 7 Remake, Death Stranding, Ghost of Tsushima sowie Last of Us Part 2 rechnen. Hier soll jeweils eine Demo vorgeführt werden. Bloodborne 2 sowie der Battle-Royale-Shooter Playerunknown's Battlegrounds sollen hingegen einen neuen Trailer erhalten. BioShock Resurgence wird sich auf PlayStation VR-Spieler konzentrieren.

Ein vollständiges Spiel wird sich hinter dem Namen laut der Gerüchte nicht verbergen. Ebenfalls unter dem Aspekt der VR soll außerdem Resident Evil 2 Remake gezeigt werden. Auch hier warten Spieler schon seit längerer Zeit auf neue Details und erste handfeste Infos.

Es bleibt spannend!

Interessant ist zudem der letzte Eintrag der Liste, der SOCOM: Coalition beinhaltet. Der letzte Ableger ist 2011 veröffentlicht worden. Viele Spieler sind bei diesem Spiel der Meinung, dass es sich um einen Fake handeln muss. Da Sony die PK niemals mit SOCOM beenden würde.

Ihr solltet diese Liste also entsprechend nicht allzu ernst nehmen, eine offizielle Bestätigung seitens Sony gibt es bislang nicht. Alle Infos werden wir euch natürlich rund um die Uhr auf PlayNation.de präsentieren. Also behaltet unsere Seite und vor allem unsere Social-Media-Kanäle ganz genau im Blick!