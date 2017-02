E3 2017 - Erstmals für private Besucher geöffnet

Mit der E3 2017 wird die große Gaming-Messe in Los Angeles erstmals für Privatbesucher geöffnet. Bislang standen die Türen für das wichtige Zusammentreffen der Games-Branche nur für Entwickler, Publisher und Journalisten offen.

Die Electronic Entertainment Expo wird nach vielen Jahren wieder Tickets für Privatbesucher zum Verkauf anbieten. Das kündigten die Veranstalter der Entertainment Software Association an. Demnach werden die Hallen der E3 2017 nicht nur für Entwickler, Publisher und Presse-Vertreter ausgestattet, sondern auch für die Spieler selbst.

Aus der E3 2017 soll keine neue gamescom werden

Wird aus der E3 2017 jetzt die neue gamescom 2017? Nein, ganz gewiss nicht: Die Videospiel-Messe in Köln richtet sich ganz bewusst an die Privatbesucher, der Business-Bereich steht nur an zweiter Stelle. Bei der E3 ist es genau andersrum – hier werden zuerst Geschäfte gemacht und nun dürfen auch einige Spieler ran.

Mit insgesamt nur 15.000 zu verkaufenden Eintrittskarten werden auf der E3 2017 aber nur ein Bruchteil von den Spielern sein können, die auch auf die gamescom 2017 können. In Köln werden Hunderttausende Tickets verkauft. Außerdem liegt der Preis einer E3-Karte bei 230 Euro.

