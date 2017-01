Im vergangenen Jahr setzte Electronic Arts im Rahmen der E3 2017 neben einer Pressekonferenz auf ein eigenes Event namens EA Play. Dafür verzichtet man auf eine Präsenz innerhalb der Messehallen der Electronic Entertainment Expo.

Einmal mehr wird Electronic Arts der Electronic Entertainment Expo in Los Angeles fernbleiben. Zusätzlich zur traditionellen Pressekonferenz, die im Rahmen der E3 2017 abgehalten wird, findet als Ersatz das Anspiel-Event EA Play statt.

Damit verzichtet EA zum zweiten Jahr in Folge auf eine Präsenz innerhalb der E3-Messehallen. EA Play wird im Hollywood Palladium in Los Angeles stattfinden und somit immerhin in unmittelbarer Nähe zum restlichen Geschehen.

EA Play im Live-Stream

Interessant dürfte die Wahl des Datums wirken: EA Play 2017 soll nämlich vom 10. bis zum 12. Juni 2017 stattfinden, die E3 selbst beginnt am 13. Juni. Die Pressekonferenz von EA fand im vergangenen Jahr an einem Sonntag statt, wird sie jetzt sogar auf Samstag geschoben?

So oder so wird man die gesamte Pressekonferenz und das EA Play Event im Live-Stream verfolgen können. Allerdings steht bislang nicht nur eine exakte Uhrzeit, sondern auch das Lineup der gezeigten Spiele noch nicht fest. Wir vermuten, dass wir unter anderem Star Wars: Battlefront 2 zu sehen bekommen.

Das letzte EA Play zum Nachlesen:

