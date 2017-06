E3 2017 - Bethesda verschiebt Pressekonferenz

Bethesda hat seine E3-Pressekonferenz verschoben. Der Live-Stream des Events soll nun zwei Stunden später starten als geplant. In Deutschland wird die Veranstaltung früh am Morgen übertragen.

Die im Rahmen der E3 2017 stattfindende Pressekonferenz von Bethesda wird zeitlich nach hinten verschoben. Der Live-Stream wird nun zwei Stunden später übertragen als ursprünglich geplant.

Die Bethesda-Pressekonferenz wird nun am 12. Juni 2017 um 06:00 Uhr morgens deutscher Zeit im Live-Stream übertragen. Zuvor sollte sie um 4 Uhr starten.

Bethesdas E3-Pressekonferenz im Überblick

Unklar ist, was Bethesda auf der E3 2017 zeigen wird. Denkbar wären beispielsweise The Evil Within 2, Wolfenstein 2 und neue Informationen zu The Elder Scrolls Online.

