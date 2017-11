E-Sport - Trauer um 30-jährigen Dennis 'Internethulk' Hawelka

Er setzte sich als einer der ersten deutschen Spieler in Overwatch so richtig durch. Mit seinem Team gewann er eine Reihe von Turnieren und spielte zeitgleich in der deutschen Nationalmannschaft. Zuletzt spielte und trainierte er in League of Legends. Alles im E-Sport und längst nicht nur in Deutschland.

Der deutsche E-Sportler Dennis 'Internethulk' Hawelka ist im Alter von 30 Jahren gestorben. Die Todesursache ist noch nicht öffentlich. Seine letzte E-Sport-Organisation Team Liquid veröffentlichte die Todesmeldung. Nicht nur sie trauert nun um ein zu früh verstorbenes eSport-Talent.

Team Liquid bietet Fans und Kollegen an, Briefe an die hinterbliebene Familie von Dennis 'Internethulk' Hawelka zu schicken. Ein Postfach dafür wurde auf Twitter geteilt:

If you would like to send a letter of support to Dennis’ family during this time, please use the following address:



Liquid Enterprises B.V.

Postbus 9777

Utrecht, 3506 GT

The Netherlands



North American address to come soon.