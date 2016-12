Es wird laut Randy Pitchford, CEO von Gearbox Software, neue Informationen zu Duke Nukem geben. Am 1. Dezember möchte er die entsprechenden Neuigkeiten veröffentlichen.

Vor einiger Zeit erschien Duke Nukem 3D World Tour - ein Remake des FPS-Klassikers. Viele waren nicht ganz zufrieden und hätten sich lieber ein brandneues Spiel aus dem Hause Gearbox gewünscht. Doch bis dato blieb es diesbezüglich eher ruhig um den Spielehelden.

Nun gibt es möglicherweise einen kleinen Hoffnungsblitz am Horizont, denn der zuständige CEO von Gearbox Software, Randy Pitchford, hat auf seinen hauseigenen Twitter-Account einen interessanten Post abgesetzt. Am 1. Dezember möchte er etwas zu Duke Nukem ankündigen.

Crossover oder kein Crossover?

Auf die Frage, ob es möglicherweise ein Duke Nukem/ Gears of War-Crossover geben könnte, ließ der CEO verlauten, dass der entsprechende Twitter-User bitte bis zum 1. Dezember abwarten solle, denn dann gäbe es etwas zu verkünden, das ihm "wirklich Freude bereiten" könne.

Zu einem Crossover der beiden Franchises wird es allem Anschein nach nicht kommen. Schließlich hat sich Microsoft die Rechte an Gears of War gesichert. Es könnte aber sein, dass Gearbox Software in Zusammenarbeit mit einem anderen Entwickler an einem Nachfolger werkelt, da bereits vor einiger Zeit nach einem externen Studio für die gemeinsame Entwicklung eines Duke Nukem-Spiels gesucht wurde. Es bleibt schließlich abzuwarten, was im Dezember angekündigt wird.

@Alex_Everatt On December 1st, we are announcing something you might really enjoy :) — Randy Pitchford (@DuvalMagic) 24. November 2016

