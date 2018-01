Duke Nukem (Film) - John Cena als stereotypischer Actionheld möglich

Alte Shooter-Hasen haben sich hin und wieder Gedanken über einen Kinofilm zu Duke Nukem gemacht. Nun wird es Wirklichkeit - der Duke erobert Hollywood! John Cena kommt als potenzieller Duke in Frage.

Es ist offiziell, Duke Nukem wird einen Kinofilm erhalten! Das Unternehmen von Michael Bay, Platinum Dunes, produziert den Film unter Andrew Form und Brad Fuller für Paramount. Ein Writer soll bisher noch nicht feststehen, genauso wenig wie ein Director. Der Wrestler und Schauspieler John Cena ist im Gespräch und könnte die Paraderolle als Duke einnehmen. Er hat unter anderem in Daddy Home 2 mitgespielt. Er wird ebenfalls in Bumblebee zu sehen sein, dem kommenden Transformers-Spinoff. Platinum Dunes zeigt sich für The Purge, A Nightmare on Elm Street aus dem Jahre 2010 oder die aktuellen Ninja Turtles-Filme verantwortlich.

Duke Nukem: Muskeln, Sonnenbrille und Zigarre

Dann heißt es für Cena womöglich schon bald, die Erde vor widerwärtigen Aliens zu beschützen, was seit 1991 das einzige Ziel des stereotypischen Videospielhelden ist. Seine Blütezeit hatte der Duke ganz klar im Jahre 1996, als der 3D-Ego-Shooter Duke Nukem 3D die Herzen vieler Spieler mit seinen übertrieben inszenierten Sprüchen auf humorvoller Art und Weise begeisterte. So stellt er doch den Vorzeige-Stereotypen der Neunziger dar, während die politische Korrektheit gänzlich abhandenkam.

Duke Nukem 3D World Tour Offizieller Release-Trailer, der Duke ist zurück!

Der letzte Auftritt von Duke Nukem bezog sich übrigens auf einen DLC-Bonus für das Spiel Bulletstorm. Auf positiven Anklang seitens der Bulletstorm-Spieler stieß das jedoch nicht. Es wird also höchste Zeit, dass wir wieder etwas Überzeugendes von ihm zu Gesicht bekommen.

Die Markenrechte liegen derzeit immer noch bei Gearbox, die sich auch für Duke Nukem Forever veröffentlich zeigen. Platinum Dunes hat sich für den Kinofilm die entsprechenden Rechte eingekauft. Vielleicht wird der Film auch zeitgleich mit einem neuen Spiel durchstarten? Es bleibt abzuwarten.