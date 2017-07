Dream Daddy - Dating Simulator für Väter auf Steam veröffentlicht

Mit Dream Daddy: A Dad Dating Simulator wurde jetzt erstmals eine Dating-Simulation auf Steam veröffentlicht, die euch unterschiedlichste Väter in einer fremden Stadt daten lässt.

Wer bisher dachte, dass schon alle Themen in einer Dating-Simulation aufgebraucht wurden - man denke nur an die Tauben-Dating-Simulation Hatoful Boyfriend - irrt sich, denn mit Dream Daddy: A Dad Dating Simulator könnt ihr jetzt unterschiedlichste Single-Väter in einer Stadt daten und eine intensive Romanze mit ihnen starten. Dabei habt ihr die Auswahl aus unterschiedlichsten Typen von Vätern - vom bösen Vater bis hin zum Gothic-Vater wird allerlei geboten.

Vater datet Väter

Die Idee zu dem Spiel stammt von Vernon Shaw und Leighton Gray, die bereits auf YouTube mit ihrem englischsprachigen Kanal Game Grumps eine große Bekanntheit erlangten und zum aktuellen Zeitpunkt knapp 4 Millionen Abonnenten erreicht haben. Das wird wohl auch einer der Gründe sein, warum das Spiel auf der Gaming-Plattform Steam für eine ungemeine Beliebtheit sorgte. So gab es laut der Statistik-Seite Steamcharts am 21. Juli einen Höhepunkt von 14.336 Spielern, die gleichzeitig auf der Suche nach ihrem Traum-Dad waren. Auch die Bewertungen fallen mit einer Wertung von "Sehr gut" bei über 700 Reviews überwiegend positiv aus.

Der Titel erschien am 13. Juli und verspricht "das meisterwartete Dad-basierte Spiel des Jahres" zu sein. Bei der eher geringen Anzahl von Konkurrenten dürfte dies kaum überraschen.

“Du und deine Tochter sind gerade in die verschlafene Küstenstadt Maple Bay gezogen, um kurz darauf zu entdecken, dass alle Personen in der Nachbarschaft datebare Single-Dads sind! Wirst du mit dem Lehrer-Dad ausgehen? Goth-Dad? Dem Bösen Dad? Oder einem der anderen coolen Dads in diesem Spiel? Mit Minispielen, Nebenquest und einer Vielzahl an Wegen und Enden, ist Dream Daddy: A Dad Dating Simulator das meisterwartete Dad-basierte Spiel des Jahres!"

Seitenauswahl

Infos zu Dream Daddy