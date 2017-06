Dragon Ball Xenoverse 2 - Zusätzliche Kämpfer und Storyline im neuen DLC

Bandai Namco hat den vierten DLC zu Dragon Ball Xenoverse 2 angekündigt. Schon bald können die Spieler ihre Kämpfe in unbekannter Umgebung und mit neuen Charakteren austragen.

Mit dem neuen Content Paket zu Dragon Ball Xenoverse 2 erhalten die Spieler eine ganze Reihe neuer Inhalte, die den Spielspaß erhalten sollen. Besonders interessant dabei sind die zwei neuen Charaktere Fusion Zamasu und SSGSS Vegito, mit denen nun gegen Son Goku und Co. gekämpft werden kann.

"Warrior of Hope" ist der Name der brandneuen Storyline, in der die neuen ultimativen Fähigkeiten und Kostüme aus der Erweiterung ausgetestet werden können. Dazu gibt es außerdem eine neue Stage und Parallelquests für die Kämpfer des Dragon Ball-Universums.

Der vierte DLC erscheint bereits am 27. Juni 2017 für PlayStation 4, Xbox One, sowie PC.

Infos zu Dragon Ball Xenoverse 2