Dragon Ball Xenoverse 2 - DLC mit neuen Charakteren angekündigt

Bandai Namco hat neue Inhalte für Dragon Ball Xenoverse 2 angekündigt. Der neue DLC umfasst neue Kämpfer und Mentoren. Zudem erscheint in den nächsten Tagen eine Version für die Nintendo Switch.

Dragon Ball Xenoverse 2 erfreut sich bei Fans des Franchises reger Beliebtheit. Vor einiger Zeit wurde der vierte DLC angekündigt. Er bringt die Charaktere Fusion Zamasu und SSGSS Vegito mit, alle Infos zu "Warrior of Hope" findet ihr hier:

Die japanische V-Jump gibt regelmäßig Auskunft über Marken, die japanischen Ursprungs sind. So dürfen wir hier die aktuellen News zu Dragon Ball Xenoverse 2 entnehmen. Sie haben geschrieben, dass der Titel neue Zusatzinhalte erhalten wird.

Video: Goku Black im Video vorgestellt!

Die Spieler erhalten Nachschub in Kämpferform. Es wird zwei neue spielbare Charaktere geben (siehe unten). Zum einen dürft ihr mit Dämonenkönig Dabra in die Schlacht ziehen, der seinerzeit vom Magier Babidi kontrolliert wurde. Der zweite Kämpfer im Bunde ist Boo in einer veränderten Version. Genauer gesagt spielt ihr hier mit Boo, der Son Gohan absorbieren konnte.

Der Mentor Zamasu soll nun für neue Fähigkeiten bereitstehen, der euch diverse Angriffe lehren wird. Bis dato gibt es noch kein Release-Termin für den DLC. Allerdings erscheint der Prügelspaß auch in Kürze, am 22. September 2017, für die Nintendo Switch.

Tipp: Story-Trailer gibt Einblick in die Geschichte!

