Ein neues Abenteuer aus dem Hause Bandai Namco steht auf dem Plan. Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X lautet der neue Ableger mit Son Goku und seinen Freunden. Der Titel erscheint zunächst nur für den japanischen Markt.

Das japanische Magazin "V-Jump" ist bekannt für die eine oder andere Überraschungsankündigung. Jüngst gab es Neuigkeiten zum Dragon Ball-Franchise. Die Verantwortlichen bei Bandai Namco Entertainment werkeln derzeit an einen neuen Titel für den Nintendo 3DS. Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X soll noch im Frühjahr erscheinen.

Bis dato gibt es noch keine Bestätigung für den europäischen Markt. Bislang handelt es sich also um eine Ankündigung für die japanischen Spieler. Allerdings ist schwer davon auszugehen, dass der Titel eines Tages auf dem europäischen Markt landen wird - zumeist ist das in dieser Hinsicht eine Frage der Zeit. Vor allem das Franchise von Dragon Ball ist hierzulande sehr beliebt und die Verkaufszahlen der zugehörigen Spiele sind zumeist recht stabil.

Im Spiel wird es laut Leak ca. 240 Charaktere aus dem Universum von Dragon Ball zu sehen geben - außerdem über 3.300 Karten. Ein Arcade-Mode soll 36 Missionen beinhalten:

Dragon Ball Heroes: 8 missions

Galaxy Missions: 10 missions

Evil Dragon Missions: 8 missions

God Missions: 10 missions

Außerdem ist die Reden von diversen Boni, die es auf die Vorbestellungen geben soll:

Special H Avatar Card

Son Goku: Xeno

Vegeta: Xeno

Dark Devil Towa

SSGSS Vegeta

Das Spiel erscheint in Japan am 27. April 2017. In Deutschland wird parallel vorerst Dragon Ball Fusion veröffentlicht. Genauer gesagt am 17. Februar 2017 und ebenfalls für den Nintendo 3DS. Alle Infos zu Dragon Ball Fusion findet ihr auf unserer Themenseite.

Seitenauswahl

Infos zu Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X

Siehe auch: bandai namco