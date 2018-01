Dragon Ball FighterZ - Zweite Open Beta angekündigt

Wie wir bereits am gestrigen Dienstag berichtet haben, hatte die Open Beta zu dem Beat'em-up Dragon Ball FighterZ mit Netzwerkproblemen zu kämpfen, weshalb Bandai Namco innerhalb einer Stellungnahme über eine Verlängerung nachdachte.

Dragon Ball FighterZ Beta könnte aufgrund von Netzwerkproblemen verlängert werden

Nun haben sich die Verantwortlichen via Twitter zu Wort gemeldet und verkündet, dass es keine Verlängerung der Testphase, sondern eine zweite Open Beta geben wird. Diese wird allerdings lediglich einen Tag lang zur Verfügung stehen.

Greetings DRAGON BALL FighterZ,



As promised, we are back with info on an additional open beta test with improvements to the experience. Open Beta Starts Jan 17, 2018 at 9:00pm PST and ends Jan 18, 2018 at 9:00pm PST (24hrs)



We look forward to seeing you online once again! pic.twitter.com/kR5h0M759c