Dragon Ball FighterZ - Vorstellungsvideo zeigt Son Goku und seine Kräfte

Son Goku und seine Freunde kehren zurück! In Dragon Ball FighterZ könnt ihr euch gemeinsam mit euren Freunden in den Kampf stürzen und ihnen aufs virtuelle Fressbrett hauen. Der 2D-Prügler erhält nach und nach Charaktervorstellungen, die einen Einblick in die Fähigkeiten der Kämpfer gewährleisten.

Wir waren auf der diesjährigen gamescom unterwegs und haben uns Dragon Ball FighterZ angeschaut. Antesten durften wir die Charaktere Cyborg 18, Krilin und sogar Son Goku. Falls ihr wissen möchtet, wie unser Ersteindruck ausgefallen ist, haben wir alle Infos dazu in der News:

Nun erhalten wir sogar einen tiefergehenden Einblick in Videoform vom Charakter Son Goku, denn der Super-Saiyajin hat einiges auf dem Kerbholz. Bandai hat jüngst das erste "Character Intro Video" veröffentlicht, das einer Reihe von Videos entspringen soll. Das entsprechende Video haben wir unterhalb der News für euch eingebunden.

Vorerst dürfen wir uns mit Goku und seinen Kräften begnügen, der seinen Feinden das Fürchten lehrt. Es sollen weitere Vorstellungsvideos in der nahen Zukunft folgen.

Das Spiel wird von Arc System Works entwickelt und über Bandai Namco Entertainment vertrieben. Der Titel soll für die Xbox One, PlayStation 4 und den PC erscheinen. Es erinnert an klassische Beat'em-ups, da die Kämpfe in einer 2D-Ansicht ausgetragen werden. Der Release-Termin ist auf Februar 2018 datiert.

