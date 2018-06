Dragon Ball FighterZ - Switch-Version erscheint am 28. September, Vorbesteller-Bonus enthüllt

Ab dem 28. September wird Dragon Ball FighterZ auch für Nintendo Switch erhältlich sein. Vorbesteller erhalten als Bonus den Super Famicom-Titel Dragon Ball Z: Super Butoden als Download dazu.

Die Beat'em-Up-Experten von Arc System Works haben dieses Jahr mit Dragon Ball FighterZ das wahrscheinlich beste Prügelspiel veröffentlicht, das auf der berühmten Manga- und Animeserie von Akira Toriyama basiert. Aktuell lässt sich FighterZ auf PlayStation 4, Xbox One und PC spielen, wie auf der E3 angekündigt wurde, arbeitet man außerdem zur Zeit an einer Umsetzung für Nintendo Switch. Bandai Namco Games hat den Releasetermin präzisiert, ab dem 28. September dürft ihr es euch auf der Switch mit Son Goku, Vegeta und anderen Charakteren in 3on3-Tag-Matches so richtig krachen lassen.

Klassiker als Freebie für Vorbesteller

Außerdem hat man angekündigt, dass Vorbesteller kostenlos ein weiteres Spiel als Download dazu bekommen, nämlich Dragon Ball Z: Super Butoden. Ursprünglich 1993 für das Super Famicom - die japanische Variante des Super Nintendo Entertainment Systems - veröffentlicht, schafft diese Variante auch ihren Weg auf die Switch. Jedoch ausschließlich in japanischer Sprache, außerdem erklärte Bandai Namco Games, dass der originale Soundtrack des Spiels im Download enthalten sei. Die Vorbesteller-Aktion gilt bei allen teilnehmenden Händlern. Wir haben Dragon Ball FighterZ bereits für die PlayStation 4 getestet und waren durchweg begeistert.