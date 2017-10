Dragon Ball FighterZ - Kämpfer Yamcha offiziell bestätigt via Gameplay-Video

Mit Dragon Ball FigherZ wird Bandai Namco einen neuen Prügelspaß für diverse Plattformen veröffentlichen, der an alte Tage des Genre Beat'em-up zurückerinnert. Der 2D-Prügler durfte bereits auf der gamescom 2017 angespielt werden. Wir haben uns den Titel angesehen:

Son Goku und seine Freunde kehren zurück! In Dragon Ball FighterZ könnt ihr euch gemeinsam mit euren Freunden in den ...

Bisher gibt es schon ein umfangreiches Roster, das euch zum Release des Spiels zur Verfügung steht. Viele Kämpfer aus dem Dragon Ball-Universum vereinen sich und es werden regelmäßig neue Charaktere angekündigt.

So kam es jüngst zu der Enthüllung des Kämpfers Yamcha, der ein Gameplay-Video spendiert bekommen hat. Ihr könnt euch das Video unterhalb der News ansehen. Zu sehen ist Yamcha im Kampf gegen Tien Shinhan. Mit dem Hastag #TeamYamcha feiert Bandai Namco derzeit die Enthüllung Yamchas, der laut Community eindrucksvoller daherkommt, als man es aus dem Anime gewohnt sei.

Excellent! Even the Saibamen are happy for Lord Yamcha's glorious return! #TeamYamcha https://t.co/dDrSzyJKMh