Dragon Ball FighterZ - Finaler Release-Termin offiziell bekanntgegeben

Die Mannen von Bandai Namco haben den Release-Termin von Dragon Ball FighterZ final bekanntgegeben. Der Titel erscheint bereits Anfang 2018. Zudem gibt es ein paar Infos zum Story-Mode.

Der neue Prügelspaß aus dem Hause Bandai Namco wird früher als erwartet veröffentlicht. Der Termin von Dragon Ball FighterZ wurde kurzerhand auf den 26. Januar 2018 datiert. Bislang wurde der Zeitrahmen lediglich auf das 1. Quartel in 2018 eingegrenzt. Das Spiel erscheint für die PS4, Xbox One und den PC.

Passend dazu gibt es ein paar neue Infos zu den Kämpfern Ginyu und Nappa.

"Captain Ginyu glänzt durch seine Stärke, vor allem weil die Spieler ihn bis zum Ende des Kampfes gegen seinen Gegner austauschen können. Der schwere Kämpfer Nappa verwendet Saibamen, um seine Feinde anzugreifen."

So könne Nappa durch seine Saibamen wertvolle Zeit gewinnen, um etwaige Komboangriffe vorzubereiten oder gar seine Energie aufzuladen.

Außerdem soll es ein Link-System geben, das sich auf die Story bezieht. Die Charaktere teilen sich hier einen Körper und sogar ihre Gedanken. So sollt ihr drei Perspektiven erleben können, was schließlich auch in drei Story-Arcs mündet. Folgende Arcs können gespielt werden:

Super Warriors Arc - Perspektive der Super Saiyajin

Super Villain Arc - Perspektive der Feinde

Android Arc - Perspektive der Androiden

Der Story-Modus wird schließlich über eine Karte verfügen, die euch taktische Möglichkeiten und verschiedene Optionen fürs nächste Ziel bieten. Zeitgleich am 26. Januar erscheint übrigens Monster Hunter: World für die PS4 und Xbox One.

