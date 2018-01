Dragon Ball FighterZ - Diese elf Kämpfer könnt ihr in der Open-Beta spielen

Die Verantwortlichen hinter Dragon Ball FighterZ haben die Charaktere bestätigt, die ihr in der kommenden Open-Beta ausprobieren könnt. Mit dabei sind unter anderem Vegeta, Cell und Beerus.

In wenigen Tagen ist es endlich so weit! Die Open Beta von Dragon Ball FighterZ steht in den Startlöchern. Das bedeutet, dass ihr bereits vor der Veröffentlichung einen Blick auf den 2D-Klassikprügler werfen könnt, um euch einen ersten Eindruck zu verschaffen.

Bereits heute können wir euch die Charaktere nennen, die seitens Bandai Namco offiziell bestätigt worden sind. Im Detail könnt ihr mit folgenden Kämpfern des Dragon Ball-Universums in die Schlacht ziehen und beispielsweise eure Freunde vermöbeln!

Dragon Ball FighterZ: Open-Beta-Kämpfer

Folgende Kämpfer stehen zur Verfügung:

Goku

Gohan

Freezer

Cell

Kid Buu

C18

Vegeta

Nappa

Beerus

Gohan (erwachsen)

Krillin

Wann findet die Open-Beta statt?

Die Open Beta von Dragon Ball FighterZ wird vom 14. bis zum 16. Januar 2018 abgehalten. Hierzulande dürft ihr euch ab 9 Uhr ins Getümmel stürzen. Für Spieler, die den Titel bereits vorbestellt haben, gibt es noch eine besondere Anmerkung. Ihr dürft das Beat'em-up schon am 13. Januar 2018 anzocken, ebenfalls ab 9 Uhr deutscher Zeit. Falls ihr es noch nicht vorbestellt habt, dann haben wir nachfolgend noch einmal den Link zur Retail-Version für euch eingebunden.

Wir wünschen ein fröhliches Kamehameha!

